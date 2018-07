Com dificuldades financeiras, Palmeiras atrasa planos para 2014

SÃO PAULO - O Palmeiras deve terminar o ano com o planejamento para 2014 bem mais atrasado do que pretendia. A data de 31 de dezembro vai sinalizar o fim de contrato de jogadores do atual elenco que ainda não renovaram e por outro lado, dá chance para atletas pretendidos ficaram livres dos vínculos atuais com os seus clubes.

Vilson, Márcio Araújo e Charles têm contrato válido até depois de amanhã e a renovação está emperrada. O trio chegou a ser titular do técnico Gilson Kleina ao longo da temporada, mas a permanência está indefinida. Já o atacante Diogo, da Portuguesa, estará livre para negociar com o Palmeiras.

Dos 13 jogadores que têm contrato com o Palmeiras até dezembro, apenas quatro deles já têm situação definida. O volante Marcelo Oliveira acertou a renovação de contrato com o time alviverde enquanto Léo Gago, Rondinelly e Fernandinho já foram comunicados que não serão aproveitados. Os dois primeiros retornam ao Grêmio e o terceiro volta a defender o Oeste de Itápolis.