Com dificuldades financeiras, São Paulo anuncia patrocinador

O São Paulo vai enfrentar o Danubio, nesta quarta-feira, pela Libertadores, com um novo patrocinador. O clube confirmou que a companhia aérea panamenha Copa Airlines vai anunciar nos uniformes do time em contrato de um ano de duração e do valor de R$ 4 milhões. Na estreia, a marca vai ganhar espaço destacado na camisa.

Pelo acordo, haverá ações estratégicas de comunicação em mídias digitais e redes sociais, publicidade e relacionamento. Com a parceria, o São Paulo ameniza a necessidade de um patrocinador master, ausente desde o fim da Copa do Mundo. Além da Copa Airlines, o clube firmou recentemente um contrato com a Gatorade para as mídias sociais.

Outra fonte de renda para o time do Morumbi será o contrato com a Under Armour. A empresa de material esportivo começou nesta quinta-feira a pré-venda do novo uniforme do São Paulo, que será lançado no dia 7 de maio. O contrato será de R$ 15 milhões por ano em dinheiro e mais R$ 12 milhões em materiais. O acordo vale por cinco temporadas.

Assim, o São Paulo ameniza as dificuldades financeiras pelas quais vem passando nesta temporada. O orçamento para 2015, aprovado em março pelo Conselho Deliberativo do clube, previa déficit de R$ 54 milhões.