Com dificuldades no Alemão, Borussia Dortmund volta a ter o desfalque de Reus

Ainda não será na rodada deste fim de semana que o Borussia Dortmund terá o retorno de Marco Reus, seu principal jogador. O meia, que tinha chances de voltar ao time para o jogo do Campeonato Alemão, será desfalque novamente, desta vez contra o Bayer Leverkusen, em casa, no domingo.

De acordo com o clube, o capitão do time ainda não se recuperou da lesão muscular na coxa sofrida no início do mês. Ele se machucou na partida contra o Werder Bremen, no dia 5, quando o time de Dortmund foi eliminado na Copa da Alemanha.

Desde que Reus se afastou da equipe para se reabilitar do problema físico, o Borussia perdeu rendimento em campo. Já são cinco jogos sem vitória, somando todas as competições. E a liderança do Alemão está sob risco, após ampla vantagem na ponta.

O Borussia, que chegou a exibir nove pontos de frente o Bayern de Munique, agora tem apenas três. O rival pode até roubar a liderança no fim de semana, se vencer o Herta Berlin, no sábado, e o time de Dortmund perder mais uma.

"Ainda somos o líder do campeonato e perdeu apenas uma partida. Há razões suficientes para irmos para este jogo contra o Leverkusen com confiança", declarou o diretor esportivo do clube, Michael Zorc.

Reus não será a única baixa para o técnico Lucien Favre no fim de semana. Ele também não terá o lateral-direito Lukasz Piszczek, que sofre com uma lesão no calcanhar.