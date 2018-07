Com dificuldades por reforços, Corinthians reintegra Rodriguinho

Com dificuldades financeiras para contratar novos jogadores, o Corinthians decidiu repatriar o meia Rodriguinho, que estava emprestado ao Al-Sharjah, dos Emirados Árabes Unidos. O jogador de 27 anos estava defendendo o clube estrangeiro desde outubro do ano passado.

Ao voltar ao clube, nesta segunda-feira, Rodriguinho passou por avaliações físicas no CT Joaquim Grava e já está apto para retomar as atividades no gramado. Ele deve voltar aos treinos ainda nesta semana. O meia tem contrato com o clube paulista até dezembro de 2016.

Rodriguinho chegou ao Corinthians em outubro de 2013, mas, sem muito espaço na equipe comandada pelo técnico Mano Menezes, disputou apenas 13 partidas. Acabou sendo emprestado ao Grêmio no ano seguinte. Em outubro do mesmo ano, rumou para os Emirados Árabes, novamente por empréstimo.

O retorno do meia vai auxiliar o técnico Tite a recompor o elenco, já que a diretoria admite dificuldades financeiras e não tem previsão para anunciar reforços nas próximas semanas. Nas últimas semanas, o Corinthians dispensou os atacantes Emerson e Guerrero, que tinham altos salários no clube.