Com dinheiro de Jô, Corinthians busca atacante, zagueiro e Scarpa

A venda do atacante Jô para o Nagoya Grampus deve ajudar muito ao Corinthians na montagem do elenco. O desafio, porém, será conseguir saber aproveitar os cerca de R$ 39 milhões que o clube deve receber dos japoneses para resolver as três pendências que parecem mais emergenciais: a contratação de um centroavante, um zagueiro e de Gustavo Scarpa.

+ Corinthians aceita proposta e Jô aguarda exames para assinar com o Nagoya

A comissão técnica e a diretoria através do CIFUT (Centro de Inteligência do Futebol) possuem uma lista extensa de nomes como possíveis reforços. Além disso, alguns atletas também têm sido oferecidos. Recentemente, dois atacantes foram indicados, casos de Jonathan Calleri, do Las Palmas-ESP, e Emmanuel Gigliotti, do Independiente-ARG.

Ainda durante o Campeonato Brasileiro, o Corinthians chegou a sondar Diego Tardelli, que está na China, mas os valores da negociação e o salário do atleta - que está em torno de R$ 1 milhão por mês - fizeram o clube desistir do jogador.

Quanto ao setor defensivo, o clube não conseguiu achar um substituto de Pablo. Na visão da diretoria, existem poucos nomes com boa relação custo/benefício no mercado, por isso olham com mais atenção para o mercado exterior. Recentemente, Henrique, do Fluminense, foi sondado, mas seu nome ficou no "stand by" e outras opções estão sendo analisadas.

+ Tréllez acerta com o Corinthians e aguarda liberação do Vitória

Quanto a Gustavo Scarpa, o meia tem propostas de clubes da Europa e do Corinthians. Recentemente, o Palmeiras disse que desistiu dele. Um dos motivos da demora em uma definição para o jogador é o fato do Fluminense tentar fazer o melhor negócio possível. Isso passa por troca de jogadores e também por uma quantia em dinheiro. O time alvinegro parecia distante de um acerto, mas agora passa a ter grande força com os milhões vindos da venda de Jô.

Quem está perto de um acerto é Tréllez, do Vitória, mas a ideia do Corinthians é contratar outro jogador para a posição. O colombiano chegaria para disputar posição com Kazim e Júnior Dutra, outro nome já assegurado para o ano que vem.