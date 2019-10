Com Diniz, São Paulo ganha postura agressiva e 'de peito aberto'

Satisfeito com a atuação do São Paulo no clássico de domingo, o técnico Fernando Diniz quer ver sua equipe exibindo uma postura "agressiva e de peito aberto" na sequência do Campeonato Brasileiro, na disputa por uma vaga no G4 da tabela.

O treinador mostrou-se entusiasmado com o rendimento do time após a vitória no clássico sobre o Corinthians, por 1 a 0, no Morumbi, e afirmou que o São Paulo "não tem limites" para continuar crescendo. São Paulo (quinto colocado) e Corinthians (quarto) estão empatados com 43 pontos, onze vitórias, mas o time de Itaquera tem um gol a mais de saldo: 11 contra 10.

"O São Paulo pode chegar muito longe, temos que pensar sempre no melhor. É trabalhar treino a treino, jogo a jogo, mas o São Paulo sempre vai entrar para vencer o jogo. A postura do time vai ser sempre agressiva, encarando o adversário de peito aberto. Acredito que essa equipe tem muito para evoluir em termos de qualidade de jogo e pontuação no campeonato", afirma.

Questionado sobre a distância de 15 pontos para o líder Flamengo, o treinador adotou uma postura mais realista e em nenhum momento durante a entrevista coletiva de domingo falou em uma possível conquista de título.

"Não sei o que pode restar para o São Paulo e a gente também não controla o Flamengo. Temos que procurar fazer o melhor possível. O Flamengo vive um grande momento e não temos controle sobre eles. A equipe pode fazer jogos cada vez melhores. A equipe tem tudo para evoluir durante o campeonato", diz o treinador.