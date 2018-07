Com direito a golaço de Felipe Menezes, Palmeiras goleia Barbarense

SÃO PAULO - No último jogo-treino antes de estrear no Campeonato Paulista, o Palmeiras fez bonito e goleou o União Barbarense por 4 a 1 nesta quarta-feira, no Spa Sport Resort, em Itu, onde o time faz a pré-temporada. O destaque ficou para o gol de placa marcado pelo meia Felipe Menezes, que foi aplaudido até pelos adversários.

O time começou com uma alteração em relação ao time que enfrentou o Red Bull no último sábado. Serginho foi escalado na direita, no lugar de Wendel. Assim, a formação inicial foi Fernando Prass; Serginho, Tiago Alves, Henrique, Marcelo Oliveira e Juninho; Renato, Wesley e Mazinho; Diogo e Alan Kardec.

Sem dificuldades, o time alviverde abriu o placar com Tiago Alves, após aproveitar cobrança de falta de Mazinho. Antes de acabar a primeira etapa, Juninho fez boa jogada e passou para Diogo ampliar.

No segundo tempo, Kleina aproveitou para fazer vários testes, entre eles, Lúcio e William Matheus entraram. O time que ficou mais tempo em campo foi: Fábio, Wendel, Lúcio, Tiago Alves e William Matheus; França, Renato, Felipe Menezes e Patrick Vieira; Leandro e Vinicius.

Depois de uma tabela entre Juninho e Felipe Menezes, Leandro cruzou e Alan Kardec ampliou. E nos minutos finais do jogo-treino. Felipe Menezes viu o goleiro do Barbarense adiantado e de trás do meio de campo acertou um forte chute. Sem pingar, a bola foi direto para o gol, arranco aplausos de quem estava vendo o jogo.

O Palmeiras realiza o último treinamento em Itu nesta quinta-feira e em seguida retorna para a capital. A equipe estreia no Campeonato Paulista contra o Linense, sábado, no Pacaembu.