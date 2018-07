Com direito a invasão de campo, Tottenham bate United no adeus a estádio

O Tottenham se despediu neste domingo do estádio White Hart Lane com uma vitória por 2 a 1 sobre o Manchester United, pela penúltima rodada do Campeonato Inglês. Ao término da partida, os torcedores invadiram o gramado do estádio, que foi inaugurado em 1899 e será demolido nas próximas semanas.

Uma parte das novas arquibancadas do novo estádio já começou a ser erguida. O White Hart Lane sofreu algumas obras de modernização ao longo de sua história. Mas agora terá a capacidade aumentada de seus atuais 36.230 lugares para cerca de 60 mil. Enquanto o estádio não fica pronto, o Tottenham mandará seus jogos em Wembley.

Apesar de a partida deste domingo ter sido válida pela penúltima rodada do Inglês, a equipe alvinegra ainda tem dois jogos a disputar pelo Inglês, ambas fora de casa. Na quinta-feira, enfrentará o Leicester. No sábado, jogará contra o já rebaixado Hull City.

O resultado deste domingo garantiu o vice-campeonato ao Tottenham, que alcançou 80 pontos, sete a mais que o Liverpool e oito a frente do Manchester City, terceiro e quarto colocados, respectivamente. O time londrino está garantido também na fase de grupos da próxima edição da Liga dos Campeões. A primeira colocação é do Chelsea, que garantiu o título na sexta-feira ao bater o West Bromwich por 1 a 0, fora de casa. Foi a 87 pontos e não pode ser mais alcançado por ninguém.

Com o resultado, o Manchester United viu acabar suas chances de garantir uma vaga na Liga dos Campeões por meio do Inglês. Na sexta colocação, tem 65 pontos, sete a menos do que o Manchester City, o quarto colocado. Por isso, o time de José Mourinho vai focar sua atenção na final da Liga Europa - o campeão ganha vaga na Liga dos Campeões.

No duelo deste domingo, o Tottenham abriu o placar logo aos cinco minutos de partida. Ben Davies cruzou e Wanyama cabeceou para as redes. O segundo veio aos três minutos da etapa final. Eriksen cobrou falta na direção do gol, Harry Kane desviou no meio do caminho e enganou o goleiro De Gea.

Aos 25, o United esboçou uma reação, quando Rooney aproveitou passe de Martial e mandou para as redes. Mas o Tottenham conseguiu segurar a pressão nos instantes finais, garantiu a invencibilidade em seu estádio no Inglês para a festa de seus torcedores.