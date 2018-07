Com direito a ovadas, Jorginho comemora aniversário e completa um ano de Vasco

O técnico Jorginho completou nesta quarta-feira 52 anos de idade e um ano à frente do time vascaíno. Logo após o treinamento, os jogadores aproveitaram a comemoração para "presentear" o treinador com ovadas.

Durante o período à frente do Vasco, Jorginho disputou 66 partidas, com 37 vitórias, 19 empates e apenas 10 derrotas. O retrospecto fez a equipe conquistar o bicampeonato carioca, além de garantir o título simbólico do primeiro turno da Série B. "Quando cheguei, no dia 17 de agosto do ano passado, o Vasco não atravessava um bom momento, mas conseguimos virar o jogo junto com a diretoria e os jogadores, os verdadeiros protagonistas", comentou ao site oficial do Vasco.

"Não poderia deixar de dizer o quanto sou grato aos torcedores do Vasco. Eles entenderam a nossa necessidade, acreditaram no que estava sendo feito e foram fundamentais no ano passado. O verdadeiro torcedor é aquele que apoia o time em todos os momentos, não só na fase boa", completou Jorginho.

O auxiliar Zinho também comentou o ano de trabalho ao lado do técnico e companheiro de tetracampeonato mundial em 1994. Ele destacou que precisou vencer a desconfiança dos torcedores vascaínos, pois nos tempos de jogador foi ídolo do Flamengo.

"Vesti verdadeiramente a camisa de todas as equipes que passei. E aqui não foi diferente. Graças a Deus, com meu trabalho e dedicação, consegui quebrar essa restrição da torcida. O Vasco está fazendo muito por mim e busco responder com o máximo de dedicação possível", disse.

O Vasco lidera a Série B com 39 pontos, quatro a mais do que o Ceará, o segundo colocado. Pela 20ª rodada, a primeira do returno, o time carioca enfrentará o lanterna Sampaio Corrêa, no sábado, às 16h, estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo.