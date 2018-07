Com discrição, argentinos recebem visita dos familiares

Poucos jogadores foram vistos com suas famílias dentro do CT. Ángel di María esteve com sua filha Mía e sua mulher Jorgelina Cardoso, enquanto Ezequiel Lavezzi encontrou sua namorada Yanina Screpante, outros familiares e amigos. José Basanta, Rodrigo Palacio e Agustín Orion também receberam visitas. A animação das crianças foi feita por um profissional fantasiado de Galo, mascote do Atlético Mineiro. A ausência mais notada foi a da família Messi e da namorada de Sergio Agüero, a cantora Karina.

Nesta quinta-feira, os jogadores argentinos realizam um treino fechado, sem contato com a imprensa, no CT do Galo. No sábado, a equipe enfrenta o Irã na segunda partida do Grupo F, no Mineirão. Na estreia, a Argentina venceu a Bósnia por 2 a 1, no Maracanã.