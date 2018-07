Com discurso de renovação, nova Fifa mantém velhas práticas

“Essa é nossa última chance de garantir a sobrevivência da Fifa.” A frase, dita ao Estado pelo príncipe da Jordânia, Ali bin Hussein, um dos cinco postulantes à presidência na eleição que ocorre hoje, reflete a crise que se instalou na entidade. No entanto, do discurso à prática o abismo é imenso. Os métodos utilizados pelos candidatos que prometem criar uma “nova Fifa’’ são os mesmos dos cartolas que durante décadas controlaram a organização: distribuição de dinheiro e de privilégios e promessas de cargos.

As regalias aos dirigentes/eleitores (são 207 com direito a voto) foram mantidas. Eles podem desfrutar de privilégios diversos, limusines, hotéis de luxo e grandes festas. Apenas para gastos pessoais, cada um recebe US$ 1 mil por dia. E ninguém precisa prestar contas. No total, a Fifa vai distribuir mais de US$ 600 mil (R$ 2,4 milhões) para que os dirigentes possam pagar suas contas em Zurique. E isso sem contar com a passagem aérea e as diárias de hotéis. Todos os candidatos tiveram altos cargos na entidade enquanto a corrupção era generalizada. Mas os cinco dizem ser a chave para o futuro de uma Fifa mais transparente e moderna.

O advogado suíço-italiano Gianni Infantino é um dos favoritos. Seus adversários o acusam de tentar convencer os eleitores com práticas já conhecidas. Infantino prometeu mais vagas na Copa do Mundo, com 40 países, oferece cargos na entidade e também aumentar a transferência de dinheiro da Fifa para os cartolas nacionais, num valor de US$ 5 milhões. No total, distribuiria US$ 1 bilhão.

Para seu maior adversário, Salman bin Ebrahim Al Khalifa (presidente da Confederação Asiática de Futebol), as propostas de Infantino vão “quebrar a Fifa em três anos’’. Mas ele não deixa de oferecer regalias. Aos pequenos países, garantiu que não vai diminuir o número de cargos e comissões na Fifa. Trata-se de um salário de até US$ 200 mil por ano, viagens em primeira classe e diárias de US$ 1 mil por membro. Ontem, levou um perfume de marca para cada um dos delegados e ainda garantiu: “A Fifa não precisa de uma revolução’’.

Com 40 anos, o príncipe Ali bin Al Hussein também se apresenta como o “novo rosto da Fifa’’. Porém há poucos dias, numa reunião com dirigentes, o jordaniano brincou: “Obrigado por me receberem. Eu daria algo em troca, mas sabe como é essa coisa de ética’’.

Para o francês Jerome Champagne, seus adversários têm “simplesmente oferecido dinheiro em troca de apoio, repetindo o sistema antigo’’. O ex-diplomata é o único a ter um programa completo de trabalho, com propostas para limitar os custos das Copas e de impedir uma concentração de poder no futebol apenas na Europa.

Tokyo Sexwale, ex-ativista na África do Sul contra o Apartheid e companheiro de prisão de Nelson Mandela e que ficou milionário com minas de diamante, mantém-se próximo a Blatter. Ele declarou que ergueria um “monumento’’ a Blatter por seu trabalho ao futebol.

REFORMAS

Além de novo presidente, a Fifa terá uma nova constituição, na esperança de convencer a Justiça que ela está mudando. O pacote estabelece limite de 12 anos para presidentes e executivos. O Comitê Executivo será transformado em Conselho da Fifa e decisões técnicas sobre contratos passarão a ser examinadas por um grupo de especialistas. O salário do presidente será divulgado e um grupo independente ainda vai fazer um “exame de integridade’’ em cada um dos novos membros do Conselho da Fifa. “Se não conseguirmos isso, podemos ir para casa e fechar a Fifa’’, disse Moya Dodd, do Comitê Executivo.

Suspenso por corrupção e olhando tudo da sede da antiga Fifa, no alto de um morro em Zurique, Joseph Blatter ontem deixou claro ao The New York Times como vê o apagar das luzes de seu reinado: “Eu sempre serei o presidente’’. Seu sistema também permanecerá.

CINCO DESAFIOS

1. Cooperar com a Justiça da Suíça e dos EUA, enquanto mais de uma dezena de pessoas ainda devem ser indiciadas.

2. Encontrar novos patrocinadores. Pela primeira vez em 15 anos, a Fifa teve déficit.

3. Adotar novas regras de conduta, limitar mandatos dos cartolas e publicar todos os documentos da entidade.

4. Reconstruir sua imagem e mostrar que tem o futebol como sua prioridade.

5. Encerrar a polêmica que já dura seis anos sobre a escolha do Catar como sede da Copa.

OS CANDIDATOS

Ali bin Al Hussein

Com 40 anos, o jordaniano foi vice da Fifa.

Champagne

Francês de 57 anos trabalhou com Blatter.

Gianni Infantino

O suíço de 45 anos é secretário-geral da Uefa.

Salman bin Ebrahim Al Khalifa

Bareinita de 50 anos tem simpatia de Blatter.

Tokyo Sexwale

Sul-africano, 62 anos, já teve cargos na Fifa.