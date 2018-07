Com dívidas, Modesto Roma Júnior assume a presidência no Santos

Modesto Roma Júnior assume oficialmente a presidência do Santos nesta sexta-feira. Com dívidas da gestão anterior, de Odílio Rodrigues Filho, e salários atrasados para pagar, a prioridade do presidente será equilibrar as finanças do clube.

Após o empréstimo do centroavante Leandro Damião para o Cruzeiro, o Santos pode contratar o atacante Walter, do Fluminense - uma opção mais barata para o setor.

Leandro Damião foi contratado do Internacional em dezembro do ano passado por aproximadamente R$ 42 milhões pela Doyen Sports. O Santos paga o fundo de investimentos com juros anuais em euros de 10% e ainda deu como garantia as cotas de TV de 2017.

A estreia do time na temporada de 2015 será no dia 1.º de fevereiro contra o Ituano, na Vila Belmiro, pelo Campeonato Paulista. Será a reedição da final deste ano, que foi vencida pelo clube do interior em pleno estádio do Pacaembu, em São Paulo. Na Copa do Brasil, que começará em março, o primeira adversário santista será o Londrina-PR.