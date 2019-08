Com documentação regularizada, Luiz Adriano pode estrear pelo Palmeiras no domingo

O atacante Luiz Adriano agora já está liberado para estrear pelo Palmeiras. O jogador de 32 anos teve o nome publicado nesta quarta-feira no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. O registro garante que o reforço está liberado para entrar em campo pelo time na próxima partida, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, contra o Bahia, no Allianz Parque.

Após assinar um contrato por quatro anos com a equipe, Luiz Adriano está no Brasil desde a última semana e será apresentado pelo clube nesta quinta-feira, ao meio-dia. O primeiro treino do jogador com o elenco foi na última terça-feira, na Academia de Futebol, quando até mesmo fez um gol de letra na atividade.

Revelado pelo Inter, Luiz Adriano estava desde 2017 no Spartak Moscou, da Rússia. Pelo ex-clube, o jogador chegou a disputar três partidas no início da temporada antes de acertar a transferência para o Palmeiras. O atacante deixou o futebol brasileiro ainda no começo de 2007, quando foi para o Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e curiosamente já esteve perto de acertar com o time alviverde em outras ocasiões, uma delas em 2009.

Para ser titular contra o Bahia, Luiz Adriano vai disputar posição com Miguel Borja. O colombiano se recuperou de lesão no tornozelo esquerdo sofrida contra o Godoy Cruz, pela Copa Libertadores, e voltou a treinar com o grupo na tarde desta quarta-feira. Após marcar dois gols nos dois últimos jogos em que atuou, o camisa 9 conquistou mais espaço no clube.

Luiz Adriano está em casa! O novo atacante do Verdão realizou seu primeiro treino com o elenco e já meteu um gol de letra! Confira como foi na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/mqsx4MP1ow#AvantiPalestra pic.twitter.com/ikcnagWl12 — SE Palmeiras (@Palmeiras) August 6, 2019

O Palmeiras também pode ter outra estreia no domingo. O zagueiro Vitor Hugo pode jogar na vaga do paraguaio Gustavo Gómez, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O defensor retornou da Fiorentina após passagem de dois anos e assinou contrato por cinco temporadas. A transferência dele custou cerca de R$ 23 milhões para o clube.