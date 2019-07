Com dois a mais, América-MG bate Ponte Preta em Campinas, pela Série B

Com gol de Felipe Azevedo e com dois jogadores a mais, o América-MG derrotou a Ponte Preta pelo placar de 1 a 0, nesta terça-feira, no Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), mas não foi o suficiente para deixar a lanterna. O jogo foi válido pela 13.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com o resultado, o América-MG foi a 10 pontos, a três de deixar a zona de rebaixamento. Já a Ponte Preta conheceu a sua terceira derrota consecutiva e começa a se distanciar da disputa pelo acesso. Tem 19 pontos contra 22 do Coritiba, o quarto colocado.

Assim como foi contra Bragantino e Vitória, a Ponte Preta começou pressionando o América-MG e acabou criando três chances em menos de 10 minutos. Na melhor delas, Matheus Vargas recebeu belo passe de Camilo, saiu de frente para o gol e acabou chutando por cima.

O América-MG equilibrou as ações e foi ameaçar aos 16 minutos. Matheusinho avançou pela direita e deixou com Willian Maranhão. O volante arriscou e mandou rente à trave. Depois foi a vez de Jonatas Belusso chegar com perigo em duas oportunidades, mas em ambas parou no goleiro Ivan.

A Ponte Preta voltou a pressionar o América-MG. Em chute de Roger, Jori salvou. Camilo ficou com a sobra e ficou na defesa do goleiro. A bola ainda voltou para Marcondele, que mandou para fora. Roger, Diego Renan, Edson e Matheus Vargas também tentaram, mas nada passou pelo ferrolho do time mineiro.

O América-MG voltou melhor para o segundo tempo e colocou Ivan para trabalhar. Em chute de Zé Ricardo, Ivan defendeu. Ele ainda fez um milagre, logo na sequência, após cabeçada de Felipe Azevedo. A Ponte Preta caiu de produção e já não tinha o mesmo fôlego da etapa inicial.

A situação piorou ainda mais para o time campineiro. Após falta em Zé Ricardo, Gerson Magrão levou o segundo cartão amarelo e, posteriormente, o vermelho. A Ponte Preta chegou a ficar com nove jogadores, a 11 minutos do fim. Matheus Vargas entrou em Bilu de carrinho e foi expulso.

Com dois a mais, o América-MG encaixou um contra-ataque para definir a vitória, aos 43 minutos. Após bola alçada na área, Marcelo Toscano deixou para Felipe Azevedo, que deu de bico para confirmar o triunfo do time mineiro.

Na próxima rodada, a 14.ª, a Ponte Preta enfrenta o São Bento neste sábado, às 16h30, no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba (SP). No mesmo dia, às 17 horas, o América-MG visita o Paraná no estádio Durival Britto, em Curitiba.

FICHA TÉCNICA

PONTE PRETA 0 X 1 AMÉRICA-MG

PONTE PRETA - Ivan; Diego Renan, Renan Fonseca, Airton e Guilherme Guedes; Edson, Camilo (Tiago Real), Gerson Magrão e Matheus Vargas; Roger (Alex Maranhão) e Marcondele (Tiago Marques). Técnico: Jorginho.

AMÉRICA-MG - Jori; Diego Ferreira, Paulão, Ricardo Silva e João Paulo; Zé Ricardo, Juninho e Willian Maranhão (Marcelo Toscano); Felipe Azevedo, Matheusinho (Rafael Bilu) e Jonatas Belusso (Júnior Viçosa). Técnico: Felipe Conceição.

GOL - Felipe Azevedo, aos 43 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Edson e Tiago Marques (Ponte Preta); Ricardo Silva (América-MG).

CARTÕES VERMELHOS - Gerson Magrão e Matheus Vargas (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Daniel Nobre Bins (RS).

RENDA - R$ 31.630,00.

PÚBLICO - 3.331 torcedores.

LOCAL - Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).