Com dois a mais, Inter bate a Udinese e segue na briga por competições europeias

O resultado levou a Inter a 48 pontos, em sétimo, dois a menos em relação à Sampdoria, que está em quinto e hoje iria para a Liga Europa, mas ainda atua na rodada. No domingo, os milaneses terão pela frente o Chievo, em casa. Já a Udinese está fadada a terminar no meio da tabela. Atualmente, ocupa a 13.ª posição, com 38 pontos, e pega o Verona também no domingo.

A Inter acabou beneficiada com a expulsão precoce de Maurizio Domizzi, que recebeu o vermelho ainda aos 41 do primeiro tempo. Aos três da etapa final, Mauro Icardi cobrou pênalti com categoria e abriu o placar.

Mesmo com um a menos, o veterano Di Natale deixou tudo igual aos cinco, em belo gol, mas já aos 14 a Udinese perdeu outro jogador: Emmanuel Agyemang-Badu, também expulso. Aí ficou mais fácil para a Inter, que chegou à vitória aos 21, em belo chute da meia-lua de Podolski, que acertou o ângulo.