Com dois a menos, Real Sociedad bate Huesca fora de casa no Espanhol

A Real Sociedad visitou o Huesca nesta sexta-feira e precisou suar muito para sair de campo com a vitória. O time basco fez 1 a 0 no rival já no segundo tempo, chegou a ficar com dois jogadores a menos, mas saiu de campo com o triunfo pela abertura da quinta rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado levou a Real Sociedad a sete pontos, na sexta colocação, enquanto o Huesca somou a terceira derrota seguida, parou nos quatro pontos e ocupa o 16.º lugar. Como as outras equipes ainda atuam na rodada, a equipe pode acabar o fim de semana na zona de rebaixamento.

O primeiro tempo desta sexta foi bastante equilibrado e terminou em igualdade. Na etapa final, porém, a Real Sociedad chegou ao gol da vitória. Aos 18 minutos, Theo Hernández fez boa jogada pela esquerda e tocou para Mikel Merino, que finalizou com categoria da meia-lua.

Somente sete minutos depois, no entanto, Juanmi reclamou demais com a arbitragem, recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso. Mais 11 minutos, e Theo Hernández também levou o vermelho por acertar um tapa no rosto de Musto. Mesmo assim, a Real Sociedad conseguiu segurar o placar.