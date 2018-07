Com dois clássicos, Palmeiras terá sequência dura contra líderes do Brasileirão

Líder do Campeonato Brasileiro no início do segundo turno, o Palmeiras terá uma dura sequência para se manter na primeira colocação do campeonato. Com 43 pontos, a equipe alviverde terá o clássico com o arquirrival São Paulo na próxima rodada, marcada para o dia 7 de setembro. Depois disso, ainda enfrentará mais três equipes que estão, ao menos atualmente, nas seis primeiras posições da tabela.

No domingo, a equipe alviverde foi até o Rio de Janeiro para encarar o Fluminense, que até o começo da 22ª rodada vinha na sétima colocação com 31 pontos, empatado com a Ponte Preta. A equipe paulista venceu o Corinthians sábado e manteve sua posição, chegando aos 34 pontos e empurrando o tricolor carioca para o oitavo lugar com a derrota por 2 a 0 em casa, com belos gols de Dudu e Jean.

Ainda que a situação do tricolor paulista na tabela não seja das melhores, os clássicos entre equipes do mesmo estado costumam esquecer o favoritismo quando a bola rola. No entanto, o atribulado momento do Tricolor dentro e fora de campo pode favorecer a manutenção da atual vantagem de três pontos do Palmeiras sobre o segundo colocado, o Flamengo - ainda mais em se tratando de uma partida onde atuará em casa, no Allianz Parque.

O time rubro-negro, aliás, está entre os adversários do Palmeiras na sequência de partidas contra os líderes do Nacional. A partida contra a equipe carioca será válida pela 25ª rodada, também na capital paulista, e está marcada para uma semana depois do clássico com o São Paulo, dia 14 de setembro. O Flamengo vem em franca ascensão no Brasileirão após a manutenção do técnico Zé Ricardo e, principalmente, a chegada do meia Diego, de 31 anos, vindo do Fenerbahce, da Turquia. Ele já marcou dois gols no campeonato.

Antes, na 24ª rodada, o Palmeiras terá outra partida dura ao sair de casa para enfrentar o Grêmio. Atualmente, a equipe é a sexta colocada na tabela com 36 pontos, empatada com o Santos, que é o quinto pelos critérios de desempate. O jogo será na Arena do Grêmio, no dia 11 de setembro.

A dura sequência alviverde se iniciará com um clássico paulista, e será encerrada com outro. Pela 26ª rodada, o Palmeiras volta a atuar longe de seus domínios - mas nem tanto - ao visitar o Corinthians na Arena Itaquera. A partida, marcada para o dia 17 de setembro, colocará frente a frente as equipes que, hoje, estão na primeira e quarta colocações do campeonato, respectivamente. O time alvinegro tem 37 pontos, dois a menos que o Atlético-MG, o terceiro na tabela.

Antes dessa sequência de pedreiras pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá o jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, a equipe enfrentará o Botafogo-PB, às 19h30, no Allianz Parque. O jogo de volta será logo após o clássico com o Corinthians, no dia 22 de setembro, no estádio Almeidão, em João Pessoa.

PRÓXIMOS JOGOS DO PALMEIRAS

Palmeiras x São Paulo

07 de setembro, às 21h45, no Allianz Parque;

Grêmio x Palmeiras

11 de setembro, às 18h30, na Arena do Grêmio;

Palmeiras x Flamengo

14 de setembro, às 21h45, no Allianz Parque;

Corinthians x Palmeiras

17 de setembro, às 16 horas, na Arena Corinthians.