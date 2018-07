Com dois de Adebayor, Tottenham volta a ganhar no Inglês

SOUTHAMPTON - Uma semana após a demissão do técnico André Villas-Boas, o Tottenham voltou a vencer no Campeonato Inglês, neste domingo. Fora de casa, o time londrino derrotou o Southampton por 3 a 2, pela 17ª rodada.

O Tottenham não vencia na competição desde o triunfo sobre o Sunderland no início do mês. Desde então, o time foi goleado pelo Liverpool por 5 a 0, revés que custou o emprego de Villas-Boas, e superado pelo West Ham, por 2 a 1.

Ainda sem um novo treinador, o time, que não contou com o suspenso Paulinho, reagiu no campeonato e chegou aos 30 pontos, na sétima colocação da tabela. Já o Southampton é o nono colocado, com 24 pontos.

Para voltar a vencer no Inglês, o Tottenham contou com grande atuação de Emmanuel Adebayor. O atacante togolês balançou as redes duas vezes e encaminhou a vitória dos visitantes. Jos Hooiveld, contra, marcou o outro gol do Tottenham. Adam Lallana e Rickie Lambert anotaram para o Southampton.