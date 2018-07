Com dois de Aubameyang, Borussia Dortmund estreia com vitória no Alemão

Com a difícil missão de desbancar o Bayern de Munique no futebol alemão, o Borussia Dortmund estreou bem na nova edição do campeonato nacional, neste sábado. Jogando em casa, o atual vice-campeão contou com o apoio da torcida para vencer o Mainz por 2 a 1. Pierre-Emerick Aubameyang, que chegou a ser cobiçado por outros grandes clubes da Europa, marcou os gols dos anfitriões.

Em um reencontro do técnico Thomas Tuchel com seu ex-time, Aubameyang abriu o placar aos 17 minutos de jogo e praticamente selou a vitória, aos 44 da segunda etapa, em cobrança de pênalti. No minuto seguinte, o Mainz ainda descontou, com gol de Yoshinori Muto, mas sem qualquer chance de buscar o empate.

Apesar do placar apertado, a torcida tem motivos para ter esperanças na equipe por causa dos desfalques de Marco Reus, principal jogador do time nas últimas temporadas, e Mario Gotze, que volta ao clube. Reus ainda se recupera de problema físico, enquanto o reforço ainda não apresenta condição física ideal para reestrear com a camisa do Borussia.

Também estrearam com vitória no Campeonato Alemão o Wolfsburg, o Eintracht Frankfurt e o Colonia. O Wolfsburg derrotou o Augsburg por 2 a 0, enquanto o Eintracht superou o Schalke por 1 a 0. O Colpnia bateu o Darmstadt por 2 a 0. Já o Hamburgo, que vem correndo risco de queda nas últimas temporadas, apenas empatou com o Ingolstadt por 1 a 1.