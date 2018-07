Com dois de Balotelli, Itália triunfa sobre Malta e continua líder do grupo

TA'QALI, MALTA - A seleção da Itália segue exibindo campanha consistente no Grupo B das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo de 2014. Nesta terça-feira, os italianos venceram Malta por 2 a 0, fora de casa, e mantiveram a liderança da chave. Mario Balotelli foi o destaque do jogo ao marcar os gols da partida.

Com o resultado, a Itália chegou aos 13 pontos e abriu três de vantagem sobre a Bulgária mesmo ainda tendo um jogo a menos na tabela. Os búlgaros empataram com a Dinamarca por 1 a 1, nesta terça, enquanto a República Checa venceu a Armênia por 3 a 0, com dois gols de Vydra, fora de casa. Já a equipe de Malta segue na lanterna do grupo, ainda sem pontuar.

Destaque da Itália no empate com o Brasil, por 2 a 2, na quinta-feira, Balotelli voltou a brilhar nesta terça. Ele abriu o placar logo aos 7 minutos em cobrança de pênalti. E, aos 45, anotou seu segundo gol, alcançando a marca de 10 gols em 9 jogos neste ano tanto pela seleção quanto por seu clube.

Mesmo jogando em casa, a equipe de Malta pouco resistiu em campo. A exceção foi o atacante Mchael Mifsud. Ele desperdiçou um pênalti aos 16 minutos ao ter sua cobrança defendia pelo goleiro Gianluigi Buffon. Três minutos depois, Mifsud teve outra boa chance ao acertar o travessão.

Buffon não se destacou apenas pela defesa na penalidade. Ele acumulou sua 126ª partida pela seleção italiana. Com este número, igualou-se ao ex-capitão Paolo Maldini como o segundo jogador que mais atuou pela seleção. Os dois só são superados pelo zagueiro Fabio Cannavaro, com 136 jogos.

Pelo Grupo A das Eliminatórias, Bélgica e Croácia seguem liderando, com 16 pontos cada. Os belgas levam ligeira vantagem nos critérios de desempate e ocupa a primeira colocação. Eles venceram nesta terça a Macedônia por 1 a 0, em casa, enquanto os croatas superaram País de Gales, por 2 a 1, longe de sua torcida. Em terceiro lugar, com apenas 7 pontos, a seleção da Sérvia derrotou a Escócia por 2 a 0, em casa.