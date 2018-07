Com dois de Balotelli, Nice goleia o Monaco e assume a ponta do Francês

Ao menos neste início de trajetória, a controversa chegada de Balotelli ao Nice tem rendido bons frutos para ambos os lados. O atacante reencontrou o caminho do gol e nesta quarta-feira marcou mais duas vezes para ser o protagonista da goleada por 4 a 0 sobre o Monaco, em casa, pela sexta rodada do Campeonato Francês.

Por outro lado, impulsionado pelo polêmico atacante italiano, o Nice é a maior surpresa deste início de temporada e assumiu nesta quarta a ponta da tabela, com 14 pontos. Goleado, o Monaco sofreu sua primeira derrota no Francês, deixou a liderança e caiu para a terceira colocação, com 13 pontos.

A vitória do Nice nesta quarta começou a ser desenhada aos 17 minutos, quando Baysse aproveitou falta da direita e desviou de cabeça para a rede. Ainda no primeiro tempo, aos 29, começou o show de Balotelli. Ele recebeu lançamento de Belhanda pela direita, invadiu a área e finalizou cruzado para vencer o goleiro Subasic.

No segundo tempo, aos 23, novamente Balotelli decidiu. Ele aproveitou boa jogada pela direita e finalizou no canto esquerdo do goleiro. Foi o quarto gol do atacante com a camisa do Nice, assumindo a condição de artilheiro da equipe e voltando a mostrar a qualidade que havia ficado esquecida nas últimas passagens por Liverpool e Milan.

A situação do Monaco ficou ainda pior quando Bakayoko cometeu pênalti, aos 38 minutos, e foi expulso. Plea desperdiçou a cobrança. Mas ele mesmo, praticamente no lance seguinte, aproveitou cruzamento da direita e desviou de cabeça para marcar o quinto.