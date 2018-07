Com dois de Cavani, PSG arrasa o Bordeaux e cola na liderança do Francês

O Paris Saint-Germain voltou a pressionar o Monaco na liderança do Campeonato Francês ao vencer nesta sexta-feira. Na abertura da 25.ª rodada, a equipe não teve qualquer dificuldade para derrotar o Bordeaux mesmo atuando fora de casa, por 3 a 0, com dois gols do artilheiro Cavani. Di María marcou o outro.

O resultado levou o PSG a 55 pontos, mesmo número do Monaco, que ainda atua na rodada e tem vantagem no saldo de gols. Na próxima rodada, dia 19, o time da capital volta a campo para encarar o Toulouse. Já o Bordeaux parou nos 36 pontos, é o sétimo colocado e pegará o Guingamp no dia 19.

Mesmo atuando na casa do rival, foi o PSG que se lançou ao ataque nesta sexta-feira e abriu o placar no início da partida. Logo aos seis minutos, Meunier lançou para a área, a zaga afastou e Cavani emendou de primeira, sem deixar a bola cair. O chute saiu forte, no canto direito do goleiro.

O gol não mudou o panorama da partida, os visitantes seguiram em cima e passaram a desperdiçar diversas chances. Até que aos 40 minutos, Verratti recebeu de Lucas no meio de campo e deu enfiada milimétrica para Di María. O argentino arrancou e teve calma para tocar por baixo da bola e encobrir o goleiro Carrasso.

Na etapa final, a equipe da capital precisou de somente dois minutos para marcar. Di María recebeu pela esquerda e cruzou para Cavani, que bateu de primeira, novamente sem deixar a bola pingar. Só então, o PSG diminuiu o ritmo e viu o Bordeaux criar algumas chances, que pararam na boa atuação do goleiro Trapp.

Além de Lucas, o time visitante contou com Marquinhos e Thiago Motta entre os titulares - Maxwell ficou no banco. Do lado do Bordeaux, o único brasileiro no gramado foi o atacante Malcom.