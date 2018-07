Com dois de Cícero e sem Fred, Fluminense goleia Bonsucesso em jogo-treino

Com dois gols e bons passes, o meia Cícero foi o principal destaque do amistoso, no qual Magno Alves e Artur também balançaram as redes pela equipe tricolor. Marcelo descontou o placar pelo time visitante.

Sem poder contar com Marlon e Gustavo Scarpa, que estão com a seleção olímpica, o técnico Eduardo Baptista escalou o Fluminense no primeiro tempo com Diego Cavalieri; Jonathan, Gum, Nogueira e Wellington Silva; Pierre, Willian, Cícero, Osvaldo e Marcos Junior; Magno Alves. Ainda no primeiro tempo, Jonathan sentiu dores no pé esquerdo e foi substituído por Ayrton.

Com esta formação, o time da casa fez 3 a 0 já na primeira etapa. Cícero abriu o placar após boa troca de passes entre Marcos Junior e Magno Alves, que depois ampliaria para 2 a 0 após desviar de cabeça um cruzamento de Ayrton. Dominante, o time tricolor chegou ao terceiro, novamente com Cícero, que desta vez completou cruzamento de Wellington Silva para marcar.

Já na etapa final, o Flu voltou para a campo com uma equipe toda reserva, que foi escalada com Júlio César (depois entrou Kléver); Renato, Antônio Carlos, Artur e Ayrton; Douglas, Higor Leite, Gerson, Vinícius e Lucas Gomes; Wellington Paulista.

Mesmo apenas com reservas, o Fluminense manteve o seu domínio no jogo-treino e ampliou com um gol de Artur, que desviou de letra um cruzamento de Lucas Gomes. No fim, o Bonsucesso descontou com Marcelo e decretou o 4 a 1.

TREINO E CASAMENTO - Fred, que acaba de se recuperar de lesões no tornozelo e no joelho, realizou apenas trabalhos na academia nesta sexta neste seu processo de transição entre o departamento médico e a preparação física, assim como aconteceu com o volante Jean.

Para Fred, o treino foi o último antes do seu casamento com a publicitária Paula Armani, marcado para acontecer neste sábado, em Minas Gerais. O elenco do Fluminense estará de folga neste final de semana.