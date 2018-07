Com dois de Crespo, Parma avança na Copa da Itália Em uma partida com muita emoção e gols somente na parte final da prorrogação, o Parma derrotou de virada a Fiorentina por 2 a 1, nesta terça-feira, no estádio Enio Tardini, em Parma, e garantiu a primeira vaga nas quartas de final da Copa da Itália. O herói da classificação foi o veterano centroavante argentino Hernán Crespo, autor dos dois gols do time da casa.