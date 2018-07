Com dois de Cristiano Ronaldo, Real Madrid goleia Eibar fora

O Real Madrid segue imbatível nesta temporada europeia. Neste sábado, a vítima da vez foi o Eibar, goleado por 4 a 0, em casa, na rodada do Campeonato Espanhol. E, como de costume, o time de Madri foi liderado por Cristiano Ronaldo, autor de dois dos quatro gols da partida.

Trata-se da quarta goleada do Real em seus últimos cinco jogos na temporada. Ao todo, o time comandado pelo técnico Carlo Ancelotti balançou as redes 18 vezes, em partidas válidas pelo Espanhol, Copa do Rei e Liga dos Campeões.

E, no quesito gol, Cristiano Ronaldo segue assombrando. Líder disparado na artilharia do Espanhol, ele tem agora 20 gols, o dobro do segundo colocado, o brasileiro Neymar, com 10, pelo Barcelona.

Com as decisivas contribuições do atacante português, o Real mantém a folga na liderança do Espanhol. Soma 30 pontos, quatro à frente do Atlético de Madrid, que já jogou nesta rodada, e cinco de vantagem sobre o Barcelona. O time catalão poderá encostar na tabela porque enfrenta ainda neste sábado o Sevilla, no Camp Nou.

Jogando em Eibar, o Real abriu o placar neste sábado com gol de James Rodríguez, de cabeça, aos 22 minutos do primeiro tempo, após bate-rebate dentro da área. Antes do intervalo, Cristiano Ronaldo recebeu pela direita e bateu colocado, já dentro da área, para as redes.

Na segunda etapa, a zaga do Eibar vacilou e Marcelo ganhou a disputa com o marcador na linha de fundo, ao evitar a saída de bola e cruzar para dentro da área, aos 24. Benzema só escorou e aumentou a vantagem dos visitantes. Aos 37, cobrança de falta do Real contou com desvio de mão na barreira do Eibar: pênalti. Cristiano Ronaldo bateu no canto e selou a goleada.