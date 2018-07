Com dois de Dagoberto, Internacional derrota Caxias fora de casa

CAXIAS DO SUL - Com uma atuação convincente e gols de Dagoberto, o Internacional derrotou o Caxias por 2 a 0, neste domingo, no Estádio Centenário, em Caxias do Sul, e embalou no Campeonato Gaúcho. D''Alessandro e Oscar também se destacaram na equipe visitante.

O resultado deixou o Inter, com um jogo a menos, na segunda colocação da Chave 1 do primeiro turno, com 10 pontos, atrás apenas do Lajeadense, com 11. O Caxias, mesmo com a derrota, segue na liderança da Chave 2, com 14 pontos.

Inter e Caxias fizeram um início de jogo movimentado no Centenário. Oscar liderava os visitantes, enquanto Vanderlei e Paraná comandavam o ataque dos anfitriões. Mas foi o Inter quem balançou as redes.

Logo aos 4 minutos, Oscar avançou pela lateral e deu assistência para Dagoberto encher o pé e marcar o primeiro gol do jogo. O Caxias respondeu com uma bola na trave, mas não conseguiu reduzir o ritmo dos visitantes.

Aos 35, Oscar repetiu a parceria com Dagoberto e deu novo passe decisivo para o atacante anotar o segundo do Inter. Empolgada, a torcida do Inter chegou a gritar "olé" nas arquibancadas.

O ritmo do jogo, porém, caiu depois do intervalo. Satisfeito com a vantagem no placar, o Inter apenas administrou o resultado, sem gerar grandes situações de gol. O Caxias chegou a levar perigo em poucas investidas, mas a defesa visitante garantiu a vitória.

O Inter volta a campo na quarta-feira para encarar o Cruzeiro, de Porto Alegre, no Beira-Rio. O Caxias jogará somente no sábado, dia 18, diante do Canoas, fora de casa.