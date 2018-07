Com dois de Di María, PSG atropela o Caen e segue tranquilo no Francês

Com o resultado, o PSG encerrou o primeiro turno do Francês com a incrível marca de 51 pontos, em 57 disputados. Aproveitamento de 89,5%. A distância da equipe para o segundo colocado, o Angers, já é de 20 pontos. O Caen, por sua vez, faz bela campanha dentro de suas limitações e é o quarto colocado, com 30 pontos.

Como já virou rotina para o PSG nesta edição do Francês, o jogo foi um passeio, iniciado aos 15 minutos com o primeiro gol de Di María. Após cruzamento da direita, a defesa do Caen afastou muito mal. O argentino dominou na entrada da área e teve tranquilidade para tirar do goleiro.

A vantagem deu ainda mais tranquilidade para o time parisiense, que chegou ao segundo com um golaço de Ibrahimovic. Aos 35, ele aproveitou sobra quase na meia-lua e encheu o pé de primeira, acertando o ângulo esquerdo do goleiro.

No início da etapa final, Di María apareceu novamente para marcar lindo gol, por cobertura, após toque de cabeça de Lucas. O próprio argentino e Lavezzi perderam boas oportunidades de aumentar, por preciosismo, tamanha a facilidade da partida. O Caen ainda teve a chance de diminuir, em pênalti bastante discutível cometido por Thiago Silva, mas Trapp defendeu a cobrança de Delort.