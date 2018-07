Com dois de Diego Souza, Sport goleia o Figueirense na estreia

O Sport goleou o Figueirense por 4 a 1, neste domingo, na Ilha do Retiro, na estreia das equipes no Campeonato Brasileiro. O resultado deixa o time da casa na liderança da tabela, com três pontos e melhor saldo de gols do que os demais. Os catarinenses estão em penúltimo lugar.

As duas equipes agora voltam as atenções para a Copa do Brasil. Na quarta-feira, o Sport recebe a Chapecoense no jogo de volta da segunda fase depois de perder a primeira partida por 2 a 0. O Figueirense encara o Avaí, seu arquirrival, no Orlando Scarpelli. No duelo de ida, perdeu por 1 a 0.

Os rubro-negros parecem ter assimilado a cobrança da torcida e da diretoria e se doaram mais no campo para construir uma vitória segura. Um resultado, se não recupera totalmente a confiança do torcedor, pelo menos dá um pouco mais de tranquilidade para o elenco.

Matheus Ferraz, Diego Souza (duas vezes) e Régis marcaram para os gols da vitória, enquanto Renê (contra) anotou o dos visitantes. Sem muita pressão adversária, o Sport soube controlar o jogo com as melhores chances do confronto. O Figueirense só veio assustar Magrão mesmo no segundo tempo, depois que sofreu o segundo gol. Ainda assim, foi uma pressão tímida para uma equipe que buscava a reação.

Alvo de críticas no início da temporada, Diego Souza parece ter encontrado o caminho da redenção. O primeiro gol veio de uma jogada individual, que acabou no pênalti cobrado por ele mesmo. Diego ainda marcou mais uma vez, também de pênalti, para coroar a excelente atuação.

FICHA TÉCNICA

SPORT 4 X 1 FIGUEIRENSE

SPORT - Magrão; Oswaldo, Durval, Matheus Ferraz e Renê; Wendel (Rodrigo Mancha), Rithely, Diego Souza e Samuel; Elber (Mike), Joelinton (Regis). Técnico: Eduardo Baptista.

FIGUEIRENSE - Luan; William Cordeiro, Nirley (Henrique), Jean Derett (Leo Lisboa) e Bruno Alves; Marquinhos Pedroso, Dener, Jefferson e Ricardinho; Dudu e Everaldo. Técnico: Argel Fucks.

GOLS - Matheus Ferraz, aos 19 minutos do primeiro tempo; Diego Souza, aos 18 e 32 do segundo tempo, Renê (contra) aos 22, e Regis aos 23 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Bruno Alves e Marquinhos Pedroso (Figueirense); Regis (Sport).

CARTÕES VERMELHOS - Bruno Alves (Figueirense).

ÁRBITRO - Wilton Pereira Sampaio (GO).

PÚBLICO - 4.116 torcedores.

RENDA - não divulgada.

LOCAL - Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).