Com dois de 'El Loco', Uruguai goleia; Chile vence com gol de Valdivia O Uruguai e o Chile conquistaram boas vitórias na noite desta quarta-feira em amistosos preparatórios para a Copa do Mundo. Na despedida de sua torcida, a seleção uruguaia goleou Israel por 4 a 1, com dois gols do botafoguense Loco Abreu. Também em casa, o Chile contou com um gol do ex-palmeirense Jorge Valdivia para fazer 3 a 0 no time de Zâmbia.