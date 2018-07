Com dois de Falcao, Monaco vence e reassume liderança

MONTECARLO - Novo rico do futebol europeu, o Monaco é novamente líder do Campeonato Francês. Nesta quarta-feira, depois de ver o PSG assumir a liderança provisória, o time do principado recebeu o Bastia em Montecarlo, goleou por 3 a 1, e voltou à ponta após serem jogadas sete rodadas da competição.

Isso porque, com a vitória, o Monaco, que acaba de voltar da segunda divisão francesa, chegou a 17 pontos em 21 possíveis. O PSG, que mais cedo ganhou de 1 a 0 do Valenciennes, fora de casa, chegou a 15, em segundo. O outro time na zona de classificação para a Liga dos Campeões é o Olympique de Marselha, em terceiro, com 14.

Nesta terça, no Stade Louis II, o francês Rivière abriu o placar, aos 39 minutos do primeiro tempo. Logo em seguida Falcao fez o segundo. O colombiano, no finalzinho do jogo, ainda marcou o terceiro. Assim, chegou a sete na competição, como artilheiro disparado. O segundo é exatamente Rivière, com seis.