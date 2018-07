Com dois de Fred, Fluminense vence fora e elimina jogo da volta

RIO - Numa prova de que recupera aos poucos sua forma física e técnica, o atacante Fred fez dois gols na vitória do Fluminense por 3 a 0 sobre o Tupi, na noite desta quarta-feira, em Juiz de Fora, e ajudou seu time a se classificar para a terceira fase da Copa do Brasil, sem a necessidade de outro confronto com a equipe mineira.

O terceiro gol do Fluminense foi de Walter. Agora, os cariocas esperam a disputa entre Náutico e América (RN) para saber qual vai ser o próximo adversário.

Fred também deixou sua marca nas duas partidas anteriores do Tricolor - contra o Horizonte, pela Copa do Brasil, e Figueirense, pelo Campeonato Brasileiro. Ele não fazia dois gols num mesmo jogo desde a decisão da Copa das Confederações, ano passado, entre Brasil e Espanha.

O atacante chegou aos 121 gols pelo Fluminense e se tornou o oitavo maior artilheiro do clube. Deixou para trás Washington, que fez história no Flu ao lado de Assis, com quem formava "o casal 20".

A superioridade do time carioca foi flagrante durante todo o jogo com o Tupi, que vai estrear na Série C do Brasileiro no fim de semana, contra o Macaé. As chances de gol surgiam com frequência.

O primeiro de Fred nasceu após um passe açucarado de Rafael Sóbis. O artilheiro encobriu o goleiro Gonçalves. Depois, Fred aproveitou uma bola perdida na área do Tupi e ampliou. Mais leve, ele participava de quase todas as jogadas de ataque do Flu.

No segundo tempo, o técnico Cristóvão Borges trocou, aos 30 minutos, Fred por Walter. O destaque do time deixou o gramado aplaudido de pé pelos tricolores, em maioria no estádio. E coube a Walter a autoria do terceiro gol, numa finalização de cabeça, após cruzamento de Bruno. Com o resultado, o Fluminense, sob o comando de Borges, somou 11 gols em três jogos (5 a 0 sobre Horizonte, 3 a 0 no Figueirense e o mesmo placar alcançado nesta quarta).

FICHA TÉCNICA:

TUPI 0 x 3 FLUMINENSE

TUPI - Gonçalves; Henrique, Wesley Ladeira (Hélder), Fabrício e Bruno Barros; Felipe Lima (Maranhão), Maguinho, Núbio, Álvaro e Toledo (Genalvo); e Wesley. Técnico: Léo Condé.

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno (Wellington Silva), Gum, Wellington Carvalho e Carlinhos; Jean, Valencia, Wagner, Conca e Rafael Sóbis (Rafinha); e Fred (Walter). Técnico: Cristóvão Borges.

GOLS - Fred, aos 23 e 33 minutos do primeiro tempo. Walter, aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Diego Cavalieri, Jean e Bruno Barros.

ÁRBITRO - Antonio Batista Prado (SP).

RENDA - R$ 215.750,00.

PÚBLICO - 9.350 pagantes.

LOCAL - Estádio Mário Helênio, em Juiz de Fora (MG).