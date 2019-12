Com dois de Gabriel Veron, Palmeiras goleia o Goiás em Campinas

Com dois de Gabriel Veron, de 17 anos, o Palmeiras goleou o Goiás por 5 a 1 nesta quinta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, e encerrou o jejum de cinco jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro. Foram os primeiros gols do garoto no profissional. Curiosamente, ele se tornou o segundo atleta mais jovem a marcar no time principal do Alviverde. Fica atrás apenas de Juliano, que aos 16 anos, em 1998, balançou as redes uma vez na vitória por 5 a 0 sobre o Nacional-URU.

A partida também marcou a despedida do zagueiro Edu Dracena dos gramados. Ele teve o nome gritado pelos torcedores e foi homenageado pelos jogadores ao término da partida. Sem grandes pretensões no Brasileirão, a vitória ao menos manteve o Palmeiras na briga pelo vice-campeonato. O equipe foi a 71 pontos e se igualou ao Santos, que está em segundo lugar por ter uma vitória a mais (21 a 20). O Palmeiras se despede da competição contra o desesperado Cruzeiro, domingo, no Mineirão. Com a derrota, o Goiás deu adeus ao sonho de ir à Libertadores - tem 49 pontos e está em 11º lugar.

Já de olho na próxima temporada, com acerto encaminhado com Jorge Sampaoli, o Palmeiras jogou sem pressão, comandado de maneira interina por Andrey Lopes. O Goiás assustou no início e mandou a bola para as redes com Rafinha, aos 11 minutos. Mas o árbitro Bruno Arleu de Araújo marcou falta de Rafael Moura em Weverton no início do lance e anulou o gol.

O Palmeiras acordou e abriu o placar de fato aos 21. Lucas Lima lançou para Zé Rafael tocar na saída do goleiro. O Goiás respondeu e empatou logo em seguida após Diogo Barbosa derrubar Barcia na área. Rafael Moura cobrou e fez. A partida seguiu aberta, a zaga do Goiás estava completamente desorganizada. Dudu tabelou com Zé Rafael e deixou novamente os anfitriões em vantagem.

No segundo tempo, Gabriel Verón ganhou mais uma chance na equipe principal e foi bem. Aos 24 ele tocou para Lucas Lima e correu para área, onde aproveitou cruzamento rasteiro e mandou para as redes.

O garoto estava à vontade em campo e fez bela jogada no quarto gol. Ele avançou pela esquerda, deixou o marcador para trás e deu para Dudu. Verón ainda teve tempo de fazer o quinto ao receber passe de Dudu.

FICHA TÉCNICA:

PALMEIRAS 5 X 1 GOIÁS

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Matheus Fernandes, Bruno Henrique, Lucas Lima (Ramires) e Raphael Veiga (Jean); Dudu e Zé Rafael (Gabriel Veron). Técnico: Andrey Lopes (interino)

GOIÁS: Tadeu; Yago Rocha (Thalles), Fábio Sanches, Rafael Vaz e Jefferson; Gilberto, Léo Sena e Yago Felipe; Leandro Barcia, Rafael Moura (Vinícius) e Rafinha (Kaio). Técnico: Ney Franco.

GOLS: Zé Rafael, aos 21; Rafael Moura, aos 26, e Dudu, aos 33 minutos do primeiro tempo; Gabriel Veron, aos 24, Dudu, aos 36, e Gabriel Veron, aos 44 minutos do segundo tempo.

JUIZ: Bruno Arleu de Araujo (RJ)

CARTÕES AMARELOS: Edu Dracena, Diogo Barbosa e Raphael Veiga (Palmeiras); Rafinha (Goiás).

PÚBLICO: 6.779 pagantes

RENDA: R$ 221.287,50

LOCAL: Brinco de Ouro, em Campinas