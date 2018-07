Com dois de Gerrard, Liverpool avança na Copa da Inglaterra

No primeiro jogo depois que anunciou a sua saída do Liverpool ao final da temporada, Steven Gerrard parece que quis mostrar ainda mais o seu amor e gratidão ao clube que o acolhe há 25 anos, desde o início da carreira. Nesta segunda-feira, no modesto estádio do Wimbledon, time da quarta divisão, o meia salvou a equipe de um duro jogo e marcou os dois gols da vitória por 2 a 1, pela terceira fase da Copa da Inglaterra.

O primeiro gol de Gerrard no jogo foi aos 12 minutos do primeiro tempo. Ele recebeu um cruzamento da direita e cabeceou de dentro da área no canto direito do goleiro rival. O Wimbledon empatou ainda na primeira etapa com o "gordinho" Akinfenwa, após rebote na pequena área. Após o intervalo, o Liverpool venceu com mais um, entre tantos na carreira, gol de falta de Gerrard.

Na quarta fase, anterior às oitavas de final, que será jogada nos dias 24 e 25 deste mês, o Liverpool jogará em casa contra o Bolton, da segunda divisão.

Quem não conseguiu nesta segunda a classificação direta foi o Tottenham. Mesmo embalado por ter vencido o clássico contra o Chelsea por 5 a 3, na última semana, o time de Londres não passou de um empate por 1 a 1 com o Burnley, fora de casa. Assim, terá de jogar o "replay" (jogo da volta), no estádio White Hart Lane, no próximo dia 14, para decidir a vaga.

Quem passar jogará em casa contra o Leicester City, atual lanterna do Campeonato Inglês. Nos outros duelos da quarta fase, destaques para Chelsea x Millwall ou Bradford City, Manchester City x Middlesbrough, Cambridge United x Manchester United e Brighton x Arsenal.