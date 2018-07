Com dois de Gomez, Bayern vira sobre o Stuttgart

Com a vitória, o Bayern disparou na ponta, agora com três pontos de vantagem sobre os demais rivais na tabela do Alemão. O time de Munique soma 34, contra 31 do vice-líder Borussia Dortmund e do Schalke, terceiro colocado. Já o Stuttgart estacionou nos 22 pontos, na sétima colocação, fora da zona de classificação para os torneios europeus.

Antes de virar herói, Mario Gomez protagonizou um momento de vilão logo no início da partida. Ele perdeu um gol incrível, sem goleiro, aos 5 minutos de partida. O Stuttgart foi mais eficiente no ataque e respondeu logo em seguida, com gol de Gentner, aos 6.

Mas Gomez não demorou para iniciar sua redenção em campo. Aos 13, o atacante recebeu assistência de Rafinha e mandou para as redes, empatando o duelo. O gol, somado à expulsão de Molinaro aos 29, deu novo fôlego ao Bayern, que quase virou com Müller antes do intervalo.

A virada veio com o 15º gol de Gomez no campeonato. O artilheiro isolado do Alemão aproveitou assistência de Lahm e decretou a vitória dos visitantes, aos 12 minutos. Mesmo com um a menos em campo, o Stuttgart não desanimou e quase chegou ao empate, principalmente com o brasileiro Cacau, que desperdiçou boa chance nos minutos finais.

O Bayern de Munique volta a campo na próxima sexta-feira para enfrentar o Colonia, diante de sua torcida. O Stuttgart enfrentará o Wolfsburg, fora de casa, no sábado.