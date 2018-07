Com dois de Harry Kane, Tottenham goleia e encosta na liderança do Inglês

O Tottenham goleou o Huddersfield Town por 4 a 0 neste sábado, fora de casa, em duelo válido pela sétima rodada do Campeonato Inglês. O destaque da partida ficou por conta do atacante Harry Kane, que marcou duas vezes. Ben Davies e Moussa Sissoko completaram o placar.

O resultado levou os visitantes provisoriamente para a terceira colocação na tabela, com 14 pontos, a dois de distância do Manchester City e do Manchester United, os dois primeiros colocados. Os anfitriões estão em décimo lugar, com nove.

Harry Kane comprovou neste sábado que vive grande momento. Logo aos dez minutos, ele aproveitou uma sobra de bola após corte da zaga adversária, saiu frente a frente com o goleiro Lossl e tocou no canto esquerdo para abrir o marcador.

O Huddersfield tentava se organizar, quando veio o segundo, cinco minutos depois. Eriksen tentou arrancar em direção ao gol, mas foi desarmado. A bola sobrou para os pés de Ben Davies, que ampliou o marcador.

O Tottenham não tirou o pé do acelerador e marcou o terceiro aos 23 minutos. Harry Kane conseguiu se livrar da marcação de três adversários e mandou uma bomba sem chances para o goleiro Lossl. Foi o sexto gol dele na competição em sete partidas.

O jogo esfriou bastante no segundo tempo. O Huddersfield não conseguiu ir para cima e o Tottenham passou a administrar o resultado. Nos acréscimos, no entanto, em um contra-ataque o time visitante sacramentou a goleada com Moussa Sissoko.

O Campeonato Inglês vai parar no próximo final de semana por conta dos jogos das Eliminatórias para a Copa do Mundo da Rússia de 2018. Assim, o Tottenham volta a campo no dia 14 de outubro, quando receberá o Bournemouth no estádio Wembley. No mesmo dia, o Huddersfield Town visitará o Swansea.