Com dois de Henan, Figueirense supera Boa e mantém 100% na Série B

Escolhido pelo técnico Milton Cruz para substituir o titular André Luis, o atacante Henan brilhou na noite desta sexta-feira ao marcar dois gols na vitória do Figueirense sobre o Boa por 2 a 0, no estádio Orlando Scarpelli, pela terceira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com nove pontos em três jogos, o Figueirense divide a liderança com o Fortaleza, que também tem 100% de aproveitamento. O Boa está na outra ponta da tabela, amargando a lanterna sem ter conquistado nenhum ponto.

O primeiro tempo foi um, antes do placar ser aberto, e outro depois. O Figueirense começou pressionando e marcou logo aos 11 minutos, quando Henan recebeu lançamento de Zé Antônio e estufou as redes. Na frente, o time catarinense diminuiu o ritmo e a partida caiu de produção. O Boa levou perigo em duas bolas aéreas após faltas cobradas por Machado.

Logo no começo do segundo tempo, França recebeu o segundo cartão amarelo e deixou o time visitante com um homem a menos. O Figueirense aproveitou a vantagem e liquidou a partida aos 15 minutos. O experiente Jorge Henrique desviou de cabeça, Henan viu o goleiro Fabrício adiantado e bateu por cobertura, marcando um golaço.

Totalmente perdido em campo, o Boa ainda escapou de levar uma goleada. Henan só não fez o terceiro porque o chute de fora da área explodiu no travessão.

Os dois times voltam a campo na próxima terça-feira, pela quarta rodada. O Figueirense enfrenta o Brasil de Pelotas, às 16h30, no estádio Bento de Freitas, em Pelotas (RS), enquanto o Boa recebe o Juventude, às 16 horas, no estádio Dilzon Melo, em Varginha (MG). As partidas acontecem no período da tarde porque é feriado Dia do Trabalhador.

FICHA TÉCNICA:

FIGUEIRENSE 2 X 0 BOA ESPORTE

FIGUEIRENSE - Denis; Diego Renan, Nogueira, Eduardo Bauermann e Guilherme Lazaroni; Zé Antônio, Betinho (Pereira), Jorge Henrique (Felipe Amorim), Renan Mota (Maikon Leite) e Gustavo Ferrareis; Henan. Técnico: Milton Cruz.

BOA ESPORTE - Fabrício; Lucas Taylor, Caíque, Gustavo Geladeira e Christiano; Amaral, França, Machado, Jhon Cley (Bruno Tubarão) e William Barbio (Douglas Baggio); Ygor Catatau (Daniel Cruz). Técnico: Sidney Moraes.

GOLS - Henan, aos 11 minutos do primeiro tempo; Henan, aos 15 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio (DF)

CARTÕES AMARELOS - Henan, Betinho e Gustavo Ferrareis (Figueirense); Caíque e Lucas Taylor (Boa Esporte).

CARTÃO VERMELHO - França (Boa Esporte).

RENDA - R$ 99.542,00

PÚBLICO - 4.650 pagantes

LOCAL - Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis (SC)