Com dois de Honda, CSKA conquista Supercopa da Rússia

MOSCOU - Principal desejo do Milan para reforçar seu elenco visando a temporada que se inicia, o japonês Keisuke Honda foi o destaque do CSKA Moscou na conquista do título da Supercopa da Rússia, neste sábado, em vitória da equipe da capital russa por 3 a 0 sobre o Zenit, de São Petersburgo.

A competição foi realizada apenas porque constava no calendário, uma vez que o CSKA conquistou tanto o Campeonato Russo quanto a Copa da Rússia do ano passado. Assim, o Zenit, vice-campeão russo, foi convidado a enfrentar a equipe de Moscou.

Destaque do Japão na Copa das Confederações, Honda abriu o placar logo aos 15 minutos do primeiro tempo em Rostov, depois de passar por três marcadores e arriscar de fora da área, sem chances de defesa.

O zagueiro russo Ignashevich fez o segundo num lance curioso. O CSKA bateu uma falta ensaiada na entrada da área, mas a bola explodiu em Vagner Love, mal posicionado. Só que ela voltou para o zagueiro empurrar para o gol vazio. No finalzinho, Honda ainda anotou o terceiro, batendo de chapa, de primeira, para fechar a contagem e dar ao CSKA seu quinto título em 11 edições do torneio.