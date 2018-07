Com dois de Ibrahimovic, Manchester United bate West Bromwich no Inglês

O Manchester United visitou o West Bromwich neste sábado e contou com dia inspirado de Ibrahimovic para vencer por 2 a 0. O sueco foi autor dos dois gols no confronto direto, que levou o time de José Mourinho a encostar nos primeiros colocados do Campeonato Inglês.

Com o triunfo, o Manchester subiu para 30 pontos, na sexta colocação, mesmo número do Tottenham, que hoje estaria na Liga Europa. De quebra, deixou para trás o concorrente direto West Bromwich, sétimo colocado, com 23 pontos. Na segunda-feira, o time vermelho volta a campo para encarar o Sunderland, em casa, enquanto o West Bromwich visita o Arsenal.

Vindo de nove partidas sem perder, o Manchester começou em cima do adversário. Embalado, não demorou para abrir o placar, logo aos quatro minutos. Em rápida jogada pela direita, Lingard foi à linha de fundo e cruzou. Ibrahimovic chegou na velocidade, sozinho, e finalizou para a rede.

O gol acordou o West Bromwich, que foi para cima na busca do empate, mas, sem criatividade, pouco incomodou. No segundo tempo, Ibrahimovic apareceu mais uma vez para selar o resultado. Ele recebeu de Rooney dentro da área, passou entre dois marcadores e finalizou cruzado para marcar belo gol.

Destaque da partida, Ibrahimovic comprovou o grande momento que vive, após um início irregular no Manchester, e marcou pela décima vez nos últimos nove jogos. O próprio time tem se beneficiado desta boa fase e acumulou a terceira vitória consecutiva, sendo duas no Inglês.