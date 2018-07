Com dois de Ibrahimovic, PSG sobe para 1º no Francês

O Paris Saint-Germain assumiu a liderança provisória do Campeonato Francês neste sábado ao derrotar o Nantes por 2 a 1, de virada, diante de sua torcida. Zlatan Ibrahimovic mais uma vez foi o grande destaque do time da casa. O atacante sueco marcou duas vezes e garantiu o suado triunfo.

Com a vitória, o PSG chegou aos 37 pontos e superou o Olympique de Marselha, com 35, pelo menos até este domingo. O agora vice-líder do Francês vai enfrentar no domingo o Metz, em casa. Já o Nantes continua com 24 pontos, na 8.ª colocação da tabela.

Jogando em casa, o PSG levou um susto logo aos 8 minutos de partida. Alejandro Bedoya mandou para as redes e deixou o Nantes em vantagem no placar. O time da casa, porém, contava com o oportunismo de Ibrahimovic, que buscou o empate antes do intervalo, aos 34.

No segundo tempo, ele anotou seu segundo gol logo aos três minutos e garantiu a vitória. Neste sábado, o PSG contou com o atacante Lucas e os zagueiro Thiago Silva e Marquinhos entre os titulares. Já o também zagueiro David Luiz e o lateral Maxwell ficaram no banco de reservas durante todo o confronto. Lucas foi substituído na segunda etapa.