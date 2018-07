Com dois de Insigne, Napoli vence Udinese e sobe para o 4º lugar no Italiano

Com uma ótima atuação de Lorenzo Insigne, o Napoli venceu a Udinese por 2 a 1 neste sábado, fora de casa, pela 13ª rodada do Campeonato Italiano. O atacante italiano foi o destaque do jogo e marcou os dois gols da equipe napolitana na partida. O resultado levou o time visitante para a quarta colocação na tabela, com 24 pontos. Os anfitriões estão em 13º lugar, com 15.

Depois de um primeiro tempo sem gols, o time napolitano abriu o marcador logo aos dois minutos da etapa final. Após cruzamento da direita, Insigne apareceu na pequena área para fazer o primeiro. Dez minutos depois, o atacante voltou a mostrar oportunismo. Em nova jogada pela direita, Insigne se antecipou a um defensor e desviou para as redes.

A Udinese chegou a esboçar uma reação com um gol de Stipe Perica aos 14, mas os visitantes conseguiram segurar o resultado e garantir os três pontos. Na próxima rodada, o Napoli tentará manter o embalo contra o Sassuolo, na segunda-feira, dia 28. A Udinese jogará um dia antes, contra o Cagliari, fora de casa.

Também neste sábado, o Cagliari visitou o Chievo Verona e perdeu a partida por 1 a 0. Massimo Gobbi garantiu o triunfo para os anfitriões, que subiram para a oitava colocação, com 18 pontos. O Cagliari é o 12º colocado, com 16.