Com dois de Lincom, Bragantino vence e afunda Comercial no Paulistão

BRAGANÇA PAULISTA - Sem sentir falta de Giancarlo, vice-artilheiro do Paulistão, com oito gols, o Bragantino venceu o Comercial por 2 a 1, nesta quarta-feira, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 11.ª rodada. O nome da partida foi o reestreante Lincom, que marcou os dois gols do time da casa, enquanto Enilton descontou. Contratado na última terça para a vaga de Márcio Fernandes, Geninho acompanhou a partida das tribunas ao lado da diretoria do Comercial.

Com a vitória, o Bragantino ocupa a sétima colocação, com 18 pontos, enquanto o time de Ribeirão Preto chegou ao sétimo jogo sem vitória - seis derrotas e um empate - estacionando nos sete pontos, em 17.º lugar, dentro da zona de rebaixamento.

O Bragantino foi melhor durante todo o primeiro tempo, mas encontrava dificuldades para passar pela forte marcação do Comercial, que congestionou o meio-campo com cinco jogadores.

Aos 27 minutos, Paulo Roberto foi lançado dentro da área, mas na hora de driblar Alex Santana foi derrubado e o árbitro assinalou pênalti. O atacante Lincom cobrou no meio do gol e abriu o placar.

Depois, o jogo caiu bastante de produção e o time de Ribeirão Preto foi levar perigo apenas nos minutos finais. Aos 43, Ricardo Conceição arriscou de fora da área e a bola explodiu no travessão. Na sequência, Rossato cobrou falta e exigiu grande defesa de Rafael.

Atrás do marcador, o Comercial voltou com uma formação mais ofensiva e chegou ao empate com o experiente Enilton. Na primeira tentativa, o atacante cabeceou na trave, mas a bola voltou aos seus pés e aí foi só estufar as redes. Antes, Sidny havia acertado o travessão do goleiro Rafael. No entanto, a alegria durou apenas sete minutos.

Aos 27 minutos, Patrik, que havia acabado de entrar, fez grande jogada pela direita e cruzou rasteiro. Lincom se antecipou ao zagueiro e desviou na primeira trave, marcando seu segundo gol. No final, o time de Ribeirão Preto ainda pressionou, mas sem sucesso.

O Bragantino entra em campo novamente no próximo sábado, contra o Guarani, às 18h30, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 12.ª rodada. No domingo, o Comercial terá pela frente a Ponte Preta, também às 18h30, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

BRAGANTINO 2 x 1 COMERCIAL

BRAGANTINO - Rafael; Júnior Lopes (Patrik), André Astorga e Luiz Henrique; Victor Ferraz, Cambará, Serginho, Fernando Gabriel e Léo Jaime (Paulo Roberto depois Wellington); Romarinho e Lincom. Técnico: Marcelo Veiga.

COMERCIAL - Alex Santana; Sidny, Fabão, Leandro Camilo e Rossato (Jaílton); Jordã, Ricardo Conceição, Jonílson (Enilton), Carlos Magno (Hudson) e Luís Augusto; Diogo Acosta. Técnico: Gil Baiano (interino).

GOLS - Lincom (pênalti), aos 27 minutos do primeiro tempo. Enilton, aos 20, e Lincom, aos 27 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Paulo Roberto, Ricardo Conceição, Alex Santana, Serginho, Jordã, André Astorga.

ÁRBITRO - Antônio Rogério Batista do Prado.

RENDA - R$ 41.432,27.

PÚBLICO - 2.730 pagantes.

LOCAL - Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista.