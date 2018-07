Com dois de Mahrez, Leicester vence na estreia da Liga dos Campeões; Porto empata

Depois de protagonizar uma das maiores zebras da história do futebol mundial, o Leicester iniciou muito bem a caminhada na primeira Liga dos Campeões de sua história. Atual campeão nacional, o pequeno time inglês viajou à Bélgica e não teve maiores dificuldades para derrotar o Brugge por 3 a 0 nesta quarta-feira, com dois gols de Mahrez. Albrighton foi quem abriu o placar.

Com o resultado, o Leicester largou em vantagem no Grupo G, até porque na outra partida da chave o Porto decepcionou e não passou de um empate por 1 a 1 diante do Copenhague, mesmo atuando em casa. Na próxima rodada, dia 27 de setembro, o Leicester recebe justamente o Porto. Já Copenhague e Brugge se enfrentam na Dinamarca.

Se vive péssimo início de Campeonato Inglês e venceu apenas uma vez nas primeiras quatro partidas da competição, o Leicester precisou de somente quatro minutos na Liga dos Campeões para marcar seu primeiro gol na história da competição. Luis Hernández cobrou lateral direto para a área, a zaga e o goleiro do Brugge se atrapalharam e Albrighton apareceu na segunda trave para tocar para o gol vazio.

O gol logo no início obrigou o Brugge a ir para o ataque, mas o time belga foi novamente castigado aos 28 minutos. Se Jamie Vardy não estava em seus melhores dias, outro destaque do Leicester, Riyad Mahrez, apareceu para deixar sua marca. Ele cobrou falta da direita com estilo, no canto do goleiro, ampliando a vantagem.

No segundo tempo, o Leicester recuou e passou a buscar o contra-ataque para matar a partida. E foi assim que chegou ao terceiro gol. Aos 15 minutos, Vardy aproveitou erro na saída de bola adversária, arrancou do meio de campo e foi derrubado pelo goleiro Butelle. Pênalti, que Mahrez cobrou com categoria para selar o placar.

PORTO TROPEÇA

Na outra partida da chave, o Porto decepcionou seus torcedores ao somente empatar com o frágil Copenhague em casa. O começo de jogo, no entanto, foi animador para os portugueses, que saíram na frente logo aos 12 minutos com belo gol do brasileiro Otávio. O ex-jogador do Internacional roubou a bola no ataque, tabelou com André Silva e encheu o pé de fora da área para marcar.

Só que na segunda etapa, o Copenhague conseguiu o empate aos seis minutos. Após cruzamento da esquerda, Andreas Cornelius dominou no peito, foi atrapalhado na hora da finalização, mas se recuperou e cabeceou para a rede. Aos 21, Jan Gregus foi expulso e deixou o Porto com um jogador a mais. O time da casa ainda foi para cima, pressionou, mas teve que se contentar com o empate.