Com dois de Marcelo, Real Madrid bate Chelsea

O lateral-esquerdo brasileiro Marcelo foi o principal destaque na vitória do Real Madrid por 3 a 2 sobre o Chelsea neste sábado, em Michigan, nos Estados Unidos, pelo torneio amistoso International Champions Cup.

Capitão do time espanhol na ausência de Cristiano Ronaldo e Sergio Ramos, ele marcou os dois primeiros gols da partida. Aos 19 minutos, Marcelo recebeu na esquerda, cortou para o meio e bateu de direita. A bola ainda desviou na zaga e enganou o goleiro Begovic. Sete minutos depois, o brasileiro recebeu passe de calcanhar de Asenjo e bateu firme para fazer o segundo dele.

O Real Madrid manteve o domínio na etapa inicial e marcou o terceiro aos 37 com o dominicano Mariano Díaz em chute de fora da área. O Chelsea só foi reagir no final com dois gols de Hazard. Ele marcou aos 35 e aos 45 minutos do segundo tempo. As duas equipes voltam a campo na quarta-feira. O Real encara o Bayern de Munique, enquanto o Chelsea encara o Milan por esta competição amistosa.

MESSI DE VOLTA

O Barcelona derrotou o Celtic por 3 a 1 neste sábado, em Dublin, na Irlanda, na partida que marcou o retorno de Messi aos gramados após a derrota na final da Copa América Centenário diante do Chile, nos pênaltis - o vice-campeonato argentino culminou com a aposentadoria do craque de sua seleção.

Em campo, no duelo válido também pela International Champions Cup, o camisa 10 argentino apareceu com um visual diferente. De cabelos loiros quase brancos e barba, ele atuou nos primeiros 45 minutos de partida. Foi quando aconteceram todos os gols da partida. O turco Arda Turan abriu o placar aos 11 minutos. Ele recebeu na área e bateu colocado no ângulo.

O Barcelona cedeu o empate em falha da zaga aos 29 minutos. O goleiro Masip saiu jogando com o zagueiro José Martínez, que errou o domínio e deixou a bola nos pés de Griffiths. O atacante do Celtic aproveitou e deixou tudo igual.

Mas não houve tempo nem para comemorar. No lance seguinte, o Barcelona foi ao ataque com o recém-contratado Cámara. Ele cruzou e o zagueiro Ambrose mandou contra. O terceiro saiu dos pés de Messi. Ele acertou belo lançamento para Luis Suárez, que cruzou rasteiro para Munir garantir a vitória.

No segundo tempo, o técnico Luis Enrique fez diversas alterações na equipe. O principal destaque foi a entrada do zagueiro brasileiro Marlon, contratado do Fluminense. O Barcelona volta a campo na próxima quarta-feira, às 15 horas, para enfrentar o Leicester, também pelo torneio amistoso.