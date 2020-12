Com dois de marroquino, Inter vence Bologna e segue na cola do líder Milan

A Inter de Milão fez a sua parte para impedir o rival Milan de abrir vantagem na liderança do Campeonato Italiano. Neste sábado, em partida válida pela décima rodada, derrotou o Bologna por 3 a 1, no Giuseppe Meazza, se mantendo na briga pela liderança. O lateral-direito marroquino Achraf Hakimi foi o destaque do jogo ao marcar dois gols.

O triunfo levou a Inter aos 21 pontos, na segunda posição, à frente da Juventus, com 20, e do Sassuolo, com 18 e que vai jogar no domingo, fora de casa, contra a Roma. O líder Milan está com 23 e visitará a Sampdoria, também no domingo. Já o Bologna é o décimo colocado, com 12 pontos.

Leia Também Juventus vira diante do Torino e soma 13 jogos sem perder o clássico no Italiano

A terceira vitória seguida da Inter no Italiano e a sexta em dez duelos foi encaminhada no primeiro tempo, quando Romelu Lukaku abriu o placar aos 16 minutos, após finalizar duas vezes depois de cruzamento, chegando aos oito gols na competição. E Hakimi ampliou aos 45, após passe em profundidade de Brozovic.

Na etapa final, o Bologna ainda tentou reagir, diminuindo a sua desvantagem aos 22, com Vignato, que havia iniciado o duelo no banco de reservas. Só que a esperança de arrancar o empate durou pouco, pois Hakimi marcou pela segunda vez aos 25 minutos, sacramentando a vitória da equipe dirigida por Antonio Conte.

Na briga por uma vaga nas oitavas da Liga dos Campeões da Europa, a equipe de Milão voltará a jogar no San Siro na quarta-feira, quando receberá o Shakhtar Donetsk. Já o Bologna vai tentar se reabilitar no Italiano no dia 13, quando será mandante diante da Roma.