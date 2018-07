Com dois de Messi, Argentina faz 7 a 0 na Bolívia em amistoso

Em preparação para as Eliminatórias Sul-Americanas para Copa do Mundo de 2018, na Rússia, que começarão em outubro, a seleção da Argentina deu mostras nesta sexta-feira de que é grande favorita a uma das quatro vagas diretas do continente. Nesta sexta-feira, em amistoso realizado na cidade de Houston, nos Estados Unidos, os atuais vice-campeões mundiais e da Copa América humilharam a Bolívia com uma goleada por 7 a 0.

O grande nome do jogo foi o centroavante Sergio "Kun" Aguero, do Manchester City, que balançou as redes duas vezes e deu mais duas assistências para o atacante Ezequiel Lavezzi, que joga no Paris Saint-Germain.

O meia Lionel Messi também marcou dois gols: o primeiro a jato. O camisa 10 do Barcelona começou no banco de reservas, poupado pelo técnico Gerardo Martino, e só entrou aos 25 minutos do segundo tempo. No entanto, menos de dois minutos depois de pisar em campo fez de cabeça o quinto da Argentina.

E Messi voltou a marcar oito minutos depois, mais uma vez com passe de Aguero, que acabou participando de cinco dos sete gols argentinos. Angel Correia, de apenas 20 anos, completou a goleada.

Em outro amistoso desta sexta-feira, em Washington, os Estados Unidos venceram de virada o Peru por 2 a 1. Daniel Chávez fez para os peruanos, aos 20 minutos do primeiro tempo, mas o atacante Jozy Altidore marcou os dois para os norte-americanos na segunda etapa - aos 14, em cobrança de pênalti, e aos 24 minutos.