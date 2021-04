Com dois de Musiala, Bayern vence Wolfsburg e amplia vantagem na ponta do Alemão

Após ser eliminado da Liga dos Campeões nesta semana, o Bayern de Munique entrou em campo novamente sem o artilheiro Robert Lewandowski, neste sábado, para enfrentar o Wolfsburg. A partida, válida pela 29ª rodada do Campeonato Alemão, na Volkswagen Arena, terminou com placar de 3 a 2 para o time bávaro.

Com o resultado, o Bayern ampliou a vantagem na liderança do Campeonato Alemão, com 68 pontos, abrindo diferença de sete em relação ao vice-líder RB Leipzig, que empatou sem gols na sexta com o Hoffenheim. Já o Wolfsburg vem galgando posições e, apesar da derrota, se manteve em terceiro lugar, com 54 pontos.

Apesar de entrar em campo sem sua grande estrela, o Bayern não se deixou abater e iniciou a partida com domínio e agressividade. Logo aos 15 minutos, o placar foi aberto após passe de Davies chegar ao jovem Jamal Musiala, que não desperdiçou a chance. Aos 24 minutos, Choupo-Moting balançou novamente as redes do goleiro Casteels e aumentou a vantagem da atual campeã da Liga dos Campeões.

Ainda no primeiro tempo, o Wolfsburg passou a reagir após o segundo gol e retomar o controle do jogo. Aos 34, Weghorst recebeu belo passe de Schlager e mandou direto para o gol, diminuindo a vantagem do Bayern. Musiala, porém, em outro momento inspirado, com assistência de Müller aos 37 minutos, marcou mais um e fez 3 a 1 para a equipe bávara.

No segundo tempo, o gol de Wolfsburg teve tempero brasileiro, com a participação do lateral Paulo Otávio, que descolou bom passe para Philipp, que, aos nove minutos, balançou as redes do goleiro Neuer.

As goleadas da rodada ficaram por conta do Borussia Mönchengladbach e Freiburg. O primeiro fez 4 a 0 contra o Eintracht Frankfurt. Apesar disso, o Frankfurt segue no G4, em quarto lugar na tabela do torneio, com 53 pontos, enquanto seu adversário subiu à sétima posição, com 43 pontos. O Freiburg, por sua vez, enfrentou o Schalke 04 e chegou ao mesmo placar. Com a goleada, foi alçado ao nono lugar, com 40 pontos, enquanto o adversário segue lanterna, com 13 pontos.

Neste sábado, ainda pela 29ª rodada da Bundesliga, o Union Berlin venceu o Stuttgart por 2 a 1 e o Augsburg empatou, sem gols, com o Arminia Bielefeld. O time da capital foi à oitava posição, com 43 pontos, enquanto o Stuttgart ficou em décimo lugar, com 39 pontos. O Augsburg vem a seguir, como 11º, com 33 pontos, enquanto o Arminia Bielefeld subiu a 15ª posição, com 27 pontos.