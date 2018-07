Com dois de Neymar, Barça bate Atlético e vai à semi da Copa do Rei

Atlético de Madrid e Barcelona fizeram nesta quarta-feira o clássico que se esperava deles pela volta das quartas de final da Copa do Rei. No Vicente Calderón, as duas equipes brigaram muito, discutiram e em alguns momentos até protagonizaram lances violentos. Mas também marcaram muitos gols e, no fim, quem sorriu foi o Barça, que venceu por 3 a 2 e se garantiu na semifinal.

O herói da classificação foi o brasileiro Neymar. Em grande dia, ele marcou duas vezes, infernizou a vida da defesa adversária com dribles e belas jogadas e, como resultado, foi muito vaiado pela torcida da casa. Miranda, contra, marcou o outro gol do Barcelona, enquanto Fernando Torres e Raúl García fizeram para o Atlético de Madrid.

Agora, o Barcelona espera para conhecer seu adversário nas semifinais. Ele sairá do confronto entre Villarreal e Getafe, que duelam nesta quinta. A vantagem é do Villarreal, que venceu na ida por 1 a 0. Do outro lado da chave, o Espanyol duela com o Sevilla e o Málaga pega o Athletic Bilbao, ambos também na quinta.