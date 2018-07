Com dois de Nilmar, Villarreal goleia na Liga Europa

Jogando no Estádio El Madrigal, o Villarreal abriu a contagem com gols de Marchena e Valero no primeiro tempo. Depois do intervalo, Rossi e Nilmar, duas vezes, aumentaram a vantagem. Nos acréscimos, Janko descontou para os visitantes. Com a goleada, os espanhóis podem perder por até 3 a 0 no jogo da volta, na próxima quinta.

O Porto conquistou a mesma vantagem ao golear o Spartak Moscou, do brasileiro Alex, ex-Inter, pelos mesmos 5 a 1, em Portugal. Embalado pelo título nacional, conquistado no fim de semana, o time português contou com três gols de Falcão. Varela e o brasileiro Maicon também balançaram as redes. Kombarov diminuiu para os russos.

Ainda em Portugal, o Benfica derrotou o PSV Eindhoven por 4 a 1 e também abriu boa vantagem no duelo das quartas. Aimar, Saviola e Sálvio, duas vezes, comandaram a goleada dos donos da casa.

Já o Braga não conseguiu repetir a performance dos outros portugueses e empatou por 1 a 1 com o Dínamo de Kiev, na Ucrânia. Yarmolenko abriu o placar para os anfitriões e Gusev, contra, decretou a igualdade no placar. Todos os jogos de volta serão disputados na próxima quinta-feira.