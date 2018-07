Com dois de pênalti, ABC derrota Avaí de virada em Natal

O ABC estragou as pretensões do Avaí se seguir próximo da liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de pênalti, o time potiguar venceu por 2 a 1, de virada, no estádio Frasqueirão, em Natal, pela 28.ª rodada, e empurrou os catarinenses para o terceiro lugar.

O Avaí conheceu a segunda derrota consecutiva - tinha perdido em casa para o Náutico por 2 a 0 - e estacionou nos 49 pontos, vendo Ponte Preta e Vasco lutarem pela liderança. O ABC, por sua vez, segue em situação equilibrada, no meio da tabela de classificação, em 13.º lugar, com 35 pontos.

O primeiro tempo foi bastante movimentado. Experiente, o Avaí conseguiu equilibrar a partida e acabar com o ímpeto do adversário, marcando forte e saindo em velocidade pelo lado direito. Mortal nas jogadas de bola parada, o time visitante abriu o placar aos 14 minutos. Marquinhos cobrou falta na área e Pablo desviou de cabeça para o fundo das redes.

A aposta do ABC para conseguir igualar foi pelas laterais. Tentando explorar as dificuldades ofensivas pelos dois lados, o time potiguar fez pressão e deu trabalho. Melhores no jogo, os donos da casa conseguiram empatar aos 29 minutos. Após cobrança de falta, Bocão puxou Rodrigo Silva na área. Pênalti. O próprio atacante foi para a batida e deixou tudo igual.

Animado, o time potiguar seguiu em cima, mas por pouco não foi para os vestiários com a derrota. Isto porque Pablo, em nova jogada de bola parada, testou no pé da trave de Gilvan.

Os times não conseguiram manter o ritmo da primeira etapa no segundo tempo e a partida caiu muito de nível. O ABC seguiu tentando criar pelas laterais, mas travou na forte marcação do adversário e pouco criou. Os catarinenses pareceram satisfeitos com o empate e se resumiram a marcar e também praticamente não chegaram.

Nos minutos finais, o ABC voltou a pressionar e conseguiu a virada em outra cobrança de pênalti de Antônio Carlos em cima de João Paulo. Rodrigo Silva foi mais uma vez na bola e garantiu a vitória dos potiguares aos 36 minutos. O atacante se redimiu da penalidade perdida na última rodada diante do Oeste e guardou as duas oportunidades que teve.

Os dois times voltam a campo neste sábado, pela 29.ª rodada. O ABC encara o Náutico, às 16h10, na Arena Pernambuco, no Recife, enquanto que o Avaí recebe o Icasa, às 21 horas, no estádio da Ressacada, em Florianópolis.

FICHA TÉCNICA

ABC 2 x 1 AVAÍ

ABC - Gilvan; Madson, Suéliton, Samuel e Michel; Fábio Bahia, Marcel, Daniel Amora (Patrick) e Ronaldo Mendes (Deyvid Sacconi); Rodrigo Silva e João Paulo (Somália). Técnico: Moacir Júnior.

AVAÍ - Vágner; Bocão, Pablo, Antônio Carlos e Thiago Carleto; João Filipe, Eduardo Neto (Revson), Diego Felipe (Héber) e Marquinhos; Anderson Lopes e Roberto (Bruno Mendes). Técnico: Geninho.

GOLS - Pablo, aos 14, e Rodrigo Silva (pênalti), aos 29 minutos do primeiro tempo; Rodrigo Silva (pênalti), aos 36 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Suéliton, Marcel e Deyvid Sacconi (ABC); Bocão, Pablo, Antônio Carlos e João Filipe (Avaí).

ÁRBITRO - Marielson Alves Silva (BA).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Frasqueirão, em Natal (RN).