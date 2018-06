Com dois de Raniel, Cruzeiro confirma favoritismo e vai às semifinais do Mineiro

O Cruzeiro confirmou o favoritismo nas quartas de final do Campeonato Mineiro e, com tranquilidade, venceu o Patrocinense na tarde deste sábado, por 2 a 0, no Mineirão, em Belo Horizonte. O destaque do jogo foi o atacante Raniel, autor dos dois gols da partida.

Dono da melhor campanha na primeira fase, na qual acumulou nove vitórias e dois empates, o time dirigido pelo técnico Mano Menezes só não foi para o intervalo já com a vantagem no placar graças à boa presença do goleiro Neguete, que fez ao menos três defesas difíceis e fechou o gol.

Na etapa final, porém, o Patrocinense, que teve o pior desempenho dentre os oito classificados ao mata-mata da competição, não suportou mais a pressão. Aos sete minutos, o garoto Raniel, de 22 anos, comprovou a ótima fase ao passar por dois marcadores e chutar rasteiro para fazer o primeiro gol do jogo. Depois, aos 19, ele recebeu passe de Robinho na entrada da grande área e soltou a bomba: 2 a 0.

Vale lembrar que, na última semana, o Cruzeiro estendeu o vínculo de Raniel, atleta do clube desde maio de 2016, até dezembro de 2022. Agora, em 31 partidas com a camisa celeste, o garoto acumula sete gols.

Ainda neste sábado, América-MG e Boa Esporte se enfrentam a partir das 19h, no Independência. No domingo, será a vez de Atlético-MG x URT, também no Horto, e Tupi x Tombense, em Juiz de Fora, definirem os demais semifinalistas do Estadual.